E ele mentiu?! Arthur Aguiar chama Jessilane de “fofoqueira” e ela ainda acha ruim!

Lembrando que a bióloga se denominou fofoqueira no começo do programa…

Tem gente que não suporta ouvir verdade né? É o caso de Jessilane! Durante a festa da líder Lina nesta quarta-feira, (30), Paulo André pegou o celular da casa para gravar stories e usou a senha de Lina para registrar a foto. E claro que Jessi foi a porta-voz da fofoca né?

A bióloga berrou, sim berrou, a atriz, enquanto PA e Arthur Aguiar comentavam: “que loucura”. Lina então quis descobrir como ele soube a senha dela e ela já contou a fofoca que viu aparecendo “Lina” e PA colocou a senha. “Seu safado, gostoso”, disparou a atriz para o atleta e saiu de perto. “Ela não consegue, é mais forte que ela”, comentou Arthur, com Jessi respondendo que é “jeitinho meigo dela”. “Fofoqueira mudou para meiga né?”, disparou o ator.

PA tava usando os créditos da Lina, ele descobriu a senha e a Jessi entregou ele! Quem decora com facilidade as senhas? 😂😂😂 #PAFest pic.twitter.com/kRaBN50t8U — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) March 31, 2022

Depois, ela foi reclamar para Lina que não gostou da brincadeira do ator. “As brincadeiras dele [Arthur] você vê que ele está falando sério”, desabafou. Mas ela mesma se denominou fofoqueira ao falar sobre ela na entrevista para entrar no ‘BBB’, não tô entendendo viu? Ah e fora o histórico dela no programa que é SÓ fofoca!

jessi dizendo pra lina que arthur fala sério brincando #bbb22 pic.twitter.com/OuHyG761gX — @paiva #bbb22 (@paiva) March 31, 2022