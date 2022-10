Arthur Aguiar fala sobre o fim do seu casamento

A separação do casal foi anunciada por Maira, na tarde de ontem (06).

Mais cedo contei para vocês sobre o fim do casamento entre a musa fitness Maira Cardi e o ator e ex-BBB Arthur Aguiar. Até aquele momento, apenas Maira tinha se pronunciado a respeito da separação do casal, porém, agora trago novidades.

Na manhã desta sexta-feira o ator fez um post em seu Instagram confirmando o fim do relacionamento com a influenciadora.

Neste post, Arthur colocou um carrossel de duas fotos, ambas ao lado de Maira e de Sophia, a filha de três anos do casal, com a seguinte legenda: “Independente de estarmos juntos ou não no momento, seremos pra sempre uma família. Como eu disse ontem, a última palavra vem de Deus!”.