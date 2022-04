Vish! Para Arthur Aguiar, o próximo eliminado é Eliezer e acerta dinâmica da semana

O Pãozinho está confiante em suas estratégias…

Arthur Aguiar está animado com a reta final do ‘BBB22’, viu? Após Gustavo ser coroado o novo líder, o Pãozinho já começou a sovar a massa de estratégias e até montou uma ordem de possíveis eliminações.

Em conversa na academia com a Macholândia [Gustavo, Scooby, DG e Paulo André], na madrugada desta sexta-feira, (1º), o ator disse que na opinião dele há uma ordem de eliminações. “Na minha visão, Jessi é a última, Lina é a penúltima”. Então, na ordem dele ficou: Eliezer ou Eslô, Natália, Lina e Jessilane.

“Sem contar a gente porque podemos sair nesse meio”, ponderou Arthur. Mas a gente sabe que ele está confiante que vai até o fim com os amigos né?

Na visão do Arthur essa seria a ordem de eliminação do outro grupo, concordam? #BBB22 pic.twitter.com/2myOJwWxUK — QG Arthur Aguiar. ✨🍞 (@qgaguiarthur) April 1, 2022

Lembrando que há um bom risco de ir os últimos remanescentes do quarto do pirulito juntos nesse paredão: Eli e Eslô. Tudo vai depender dos escolhidos do anjo para o Monstro hoje — e a noite já tem formação de paredão. Aliás, o marido de Maira Cardi acertou a dinâmica da semana viu?

Em papo na varanda, Arthur disparou: “Já pensou o Tadeu quebra todo mundo e fala “gente hoje é a formação do paredão para sair domingo””. Gustavo disse que por ser primeiro de abril não acreditará. Ainda brincou que indicará Scooby, porque será mentira. Já pensou? Que climão… E mais: Arthur também acertou que o anjo será autoimune.

Arthur: já pensou o Tadeu quebra todo mundo e fala “gente hoje é a formação do paredão para sair domingo”, o homem é simplesmente viciado em acertar #BBB22 pic.twitter.com/ht5HgLXpeA CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 1, 2022