Arthur Aguiar e Jheny Santucci serão pais de um menino

Ator e cabeleireira descobrem sexo do bebê em chá revelação na tarde deste domingo (22) e terão um menino.

Minhas lindezas, o ator Arthur Aguiar e a influenciadora Jheny Santucci anunciaram nas redes sociais na tarde deste domingo (22), o sexo do seu primeiro bebê. Os dois revelaram a gravidez em setembro deste ano e não são mais um casal, e vão ser pais de um menino.



O grande momento da revelação foi repleto de emoção. No centro de todos os convidados, Arthur e Jheny fizeram uma oração e logo em seguida começou uma contagem regressiva e quando os papais viram os papéis azuis caindo pelo chão do salão, os dois se abraçaram e se emocionaram muito. O momento foi comemorado pelas famílias de ambos.



Esse é o primeiro filho de Jheny Santucci e o segundo de Arthur Aguiar, que já é pai de Sophia Cardi Aguiar, fruto do relacionamento anterior do ator com a influenciadora Maíra Cardi.