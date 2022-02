Fogo no VIP! Arthur Aguiar tenta ajudar Douglas, mas o ator o chama de imbecil!

Acerola está zero paciência com o marido de Maira Cardi…

O líder Paulo André formou seu VIP — com Douglas, Scooby, Arthur Aguiar e Jade Picon — ontem, (25), mas as tretas já começaram! E não entre Arthur e Jade, e sim Arthur e Douglas.



Douglas chama Arthur Aguiar de imbecil

Isso porque o marido da Maira Cardi estava expondo as opções de voto do quarto Lollipop e estava pensando em uma estratégia para fazer DG e Tiago escaparem do paredão, já que ele mesmo já está. Scooby já se colocou a disposição para votar na Larissa, então pela tese de Arthur, se o surfista também puder indicar alguém serão Lina — opção de PA — e Larissa no paredão. Então restaria Douglas e Tiago como opções da casa.

Dos votos possíveis, Larissa seria a melhor opção, pois eles conseguiriam o voto de Gustavo (que não votaria na Laís). DG colocou Vyni como uma opção e Arthur estava tentando explicar que, numericamente, eles não conseguiriam votos suficiente em alguém que é querido pela casa. pic.twitter.com/p4yK75jI9W — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) February 26, 2022

Os meninos não entraram em consenso sobre voto, já que DG quer votar em Vyni e Arthur disse que não se preocuparia com um problema que não é dele, mas que tentou ajudar. Acerola recusou a ajuda e o ator saiu do quarto. Quando Arthur saiu, PA falou que eles pareciam crianças e Douglas bateu a porta do quarto e falou que Aguiar parece um imbecil. CHO-CA-DA!

Como não conseguiram chegar em um consenso, Arthur disse que não iria mais tentar resolver um problema que teoricamente não é dele, pois ele estava apenas querendo ajudar, por que ele mesmo já está no paredão. DG não gostou da forma que Arthur falou e houve um desentendimento. pic.twitter.com/517T4bMVWe — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) February 26, 2022

Depois, na varanda, os participantes conversaram novamente e DG disse que não gostou de como o Arthur falou com ele. O ator disse que não ficaria preocupado com um problema que não é dele, já que o Acerola não está preocupado. E a conversa se encerrou com DG agradecendo e só. Ai gente, vou ter que defender: Arthur tentou ajudar né?

Arthur estava tendo uma conversa com o DG. Vocês assistiram? P1 pic.twitter.com/UUXg3VVnXR — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) February 26, 2022