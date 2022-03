Em noite de Oscar, Arthur Aguiar força choro no confessionário no ‘BBB22’

O Pãozinho teve delay para se emocionar depois do discurso de Paulo André

Eu se fosse a Rede Globo assinava um contrato vitalício com o Arthur Aguiar viu? Na formação do paredão neste domingo, (27), o marido da Maira Cardi foi imunizado por Paulo André e o tadinho só foi se emocionar no confessionário, acredita leitor(a)?

É que o atleta o imunizou dizendo: “Então Tadeu, eu vou imunizar uma pessoa que desde o primeiro momento queria proteger as pessoas que rodeavam ela. Tivemos uma semana atípica e botei essa pessoa em risco e não quero que respingasse nela por tudo que fez por mim. O anjo vai para o Arthur!”. O ator é tão bom que ele fez uma cara de socorro e ‘meu Deus que emoção’ linda.

https://twitter.com/tvglobo/status/1508273239151321095

Aí quando ele foi votar no confessionário, ele enfiou o dedo no olho e fingia limpar lágrimas que não saiam e desabafou com Tadeu Schmidt: “Calma aí que ‘tá difícil aqui pra mim! Tô emocionado ali com o PA”. Mas o discurso nem foi emocionante assim!

EU AINDA TÔ RINDO DISSO AQUI pic.twitter.com/GtRhJewLjg — lore (@lorenagolucci) March 28, 2022

Eu sei que a web caiu em cima né? Todo mundo percebeu que o choro não foi lá dos mais verdadeiros, mas de qualquer forma era noite de Oscar e o Pãozinho quer garantir o dele: o um milhão e meio de reais. ‘Tá errado? ‘Tá nada…

https://twitter.com/lacerda/status/1508274302071803907

https://twitter.com/APalmerSJ/status/1508274708613054465