Arthur Aguiar celebra reconciliação com a ex-namorada grávida

Arthur Aguiar começou o ano em paz com sua ex-namorada grávida Jheny Santucci. Depois de um bafafá enorme e a mídia em cima do casal diante da gravidez, Arthur Aguiar, resolveu deixar tudo para trás e viver a vida nova em 2024. O ator reatou com a mãe do herdeiro, Gabriel, seu segundo filho.

Ele apareceu em um vídeo coladinho com a empresária e entregou a nova chance para o romance: “Desisti de tentar tirar foto, não deu certo, sem fotos”, ela brincou com a atual namorada.

“Game over para a gente aqui. Feliz ano novo para vocês, tudo de mais lindo na vida de vocês. Sophia já dormiu, Gabriel também, agora nós vamos”, disse Arthur.