”Quero 17!”: Além de tudo, Arthur Aguiar é bolsominion? Afe!

A mulher dele quer começar a dieta dia 13, mas ele foi tão enfático no 17…

Nem 48 horas depois da sua vitória, Arthur Aguiar já colocou as manguinhas de fora. Graças a Deus não comprei esse papel de bom moço viu? Nesta quinta-feira, (28), o ator já mostrou que tem mais um defeito — e esse é grave —: é bolsominion!

É que a excelentíssima esposa dele, Maira Cardi, postou em seus stories que quer começar o reality show da dieta do gato e falou: “Promete [começar a dieta]? Dia 17 então!”, disse a coach. Em seguida, ela pergunta para seu assessor quando eles voltam da viagem para Recife, e recebe a resposta que é dia 13 de maio. E Arthur fala em plenos pulmões: “Gostei mais do dia 17!”. E ele ainda insiste no dia 17 — e é realmente a cara dele AMAR esse número — e Maira insiste no dia 13.

arthur aguiar ama o número 17 né? KKKKKKKKKKKKKKKKKK AIAI

https://t.co/OLDfTeZCTV — wakanda (@koepepe) April 28, 2022

E não adianta virem aqui falar pra mim que foi escolha de dias, porque Tuty estava sendo bem enfático viu? Aliás, ano passado, no ‘BBB21’, eliminaram Sarah Andrade, grande jogadora, por ela ter dado a entender que voltou no Bolsonaro. E agora deu o prêmio a um? E certeza que também é raivinha acoplada do moço, porque Lula expôs os robôs que o tornaram campeão. E o candidato a presidência mentiu? A Padaria sabe que não…

Uma coisa eu já tinha adiantado: a Padaria de Luz ainda vai se arrepender de ter dado o prêmio a esse rapaz. É questão de dias…