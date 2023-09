Arthur Aguiar anuncia que será pai novamente:  “Foi muito difícil esperar até agora para poder dividir isso com vocês”

O ator e ex-BBB revela que a sua namorada, a Jheny, já está com 20 semanas de gestação.

Tem mais um baby vindo por aí! Através de uma publi nas redes sociais, o ator, cantor e ex-BBB Arthur Aguiar anunciou na noite de ontem que ele e a sua namorada, a influenciadora Jheny Santucci, estão esperando um filho.

“FINALMENTE podemos dizer, ESTAMOS GRÁVIDOS!! Será que vem uma mini jheny ou um mini Arthur??”, anunciou o ator.

Continuado, o ex-BBB conta que o seu neném já está com 20 semanas e revela que eles ainda não haviam contado a novidade para os seus fãs pois estavam esperando todos exames serem feitos para garantir que estava tudo bem com o futuro herdeiro.

“Foi muito difícil esperar até agora para poder dividir isso com vocês. A gente queria esperar fazer todos os exames, ter certeza que estava tudo bem pra poder anunciar. Nosso bebê já está com 20 semanas! A gente está MUITO FELIZ em saber que já, já estaremos com um pedacinho de nós em nossos braços”, declarou Arthur.