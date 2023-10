“Arrisquei minha vida”, diz Anitta sobre fase que acabou com seus relacionamentos

A cantora fez essa revelação no programa De Frente com a Blogueirinha desta quarta-feira (11) : “Arrisquei minha vida pessoal por fofoca.”

Meus amores, todos nós sabemos que intensidade é o nome do meio da cantora Anitta, não é mesmo? Nesta quarta-feira (11), a intérprete de Funk Rave desabafou sobre como algumas de suas atitudes afetaram seus relacionamentos no passado durante sua participação no De Frente com Blogueirinha.



Anitta ainda revelou que passou por uma “fase piranha”, em que acabava conhecendo muitas pessoas e acabava colocando em xeque sua própria vida. Ela passou a representar um tipo de comportamento em frente às câmeras que não refletia sua personalidade privada –e os interesses amorosos queriam uma pessoa que não era real. E admitiu que esse foi o principal motivo para se envolver com homens de outros países por eles não a conhecerem como famosa.



“Eu era muito porra louca em entrevista, mas aprendi bastante a diferenciar as coisas. Arrisquei minha vida pessoal por fofoca. Isso acabava interferindo em relacionamentos e quando eu queria alguma coisa real na vida”, lamentou ela. “Eu topava tudo pela fama, tudo pelo engajamento. Mas eu mudei, amadureci, e não acho mais que vale à pena eu expor minha vida pessoal, meus sentimentos”, completou.



“Quando vou ter um relacionamento, eu atraio coisas daquela realidade, e não da que eu realmente queria. Não é imaturo expor os relacionamentos, mas da forma eu que eu fazia, interferia em tudo. Eu só atraía o que eu não estava afim”, explicou.



A cantora deixou claro que sua reputação não invalida um relacionamento com um brasileiro. “Eu fiquei com um brasileiro em março desse ano, eu estava ficando com um brasileiro. Mas não aqui no Brasil. Não tem homem pra mim no Brasil. Na verdade, não é que não tem homem pra mim no Brasil, mas é que todos que tem eu já peguei”, concluiu Anitta.