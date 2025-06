Arrependida, Andressa Urach expõe drama após mudar cor dos olhos: “Orem por mim!”

Gente, estava preparando minha primeira refeição do dia com ovos pochê, torrada de abacate e um espresso com leite vegetal para acompanhar. Eis que, entre uma mordida e outra (na torrada), decido abrir o Xis e dou de cara com uma influencer super arrependida de ter alterado a cor dos olhos…

Acontece que Andressa Urach, de 37 anos, viajou à Nice, sul da França, exclusivamente para realizar uma ceratopigmentação, procedimento cirúrgico que muda a cor dos olhos. No entanto, os novos olhos azuis permanentes têm gerado dores intensas à ex-Miss Bumbum, que revelou estar arrependida da intervenção.

A ex-Miss Bumbum confessou que tem sentido dores dilacerantes nos olhos (Reprodução/Instagram)

Visivelmente abalada com o desconforto nos olhos, a ex-A Fazenda usou os stories para desabafar sobre o sofrimento que a mudança tem lhe causado desde então.

“Estou no aeroporto [de Nice, na França] agora, aguardando o voo [para o Brasil]. Meus olhos estão doendo bastante. Chegar no Brasil vou ter que ir ao médico. Tá doendo muito, vocês não tem ideia. Tô arrependida, a dor não tem igual”, confessou.

No mesmo vídeo, Andressa Urach seguiu lamentando as complicações através da escrita, onde reforçou a intensidade das crises de dor e pediu preces por sua recuperação aos seguidores.

“Já tô arrependida! Chegando no Brasil, preciso ir com urgência ao médico. Tá doendo muito. Orem por mim!”

A cirurgia de ceratopigmentação na ex-peoa foi realizada na última terça-feira (24) e trocou a cor dos olhos castanhos escuros por um azul claro, que se destaca no rosto de Urach.

Na ocasião, ela havia celebrado a conquista nas redes sociais, alegando ser um sonho de criança.

“Quem me acompanha sabe que eu sempre sonhei em ter olhos claros, tanto que no meu livro eu relato a história da Ímola, que usava lentes azuis. Realizei um sonho de infância”, declarou antes das dores iniciarem.