Arredia, Antônia Fontenelle sai do Morning Show mas continua na Jovem Pan

A apresentadora não gostou nenhum pouquinho de ser desmentida, ao vivo, pelos seus colegas de programa, na última segunda-feira (14).

Minha gente, hoje (17), não se falava em outra coisa aqui na barra da Tijuca, a minha querida e indisciplinada amiga, Antônia Fontenelle não gostou muito do tratamento dos apresentadores do programa Morning Show, da Jovem Pan, para com ela nos últimos dias, e resolveu sair por conta própria da atração matutina. Quero saber como Tutinha e companhia limitada, viram esse ato de Antônia que, como uma boa nordestina que é, é meio arredia.

Em entrevista ao colunista Júlio Boll, a apresentadora e atriz confirmou essa informação, porém afirmou que ainda segue contratada pela emissora.

“Pedi sim, do Morning Show. Não exatamente da Jovem Pan. Tutinha [Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, ex-presidente da Jovem Pan] é um amigo querido e sempre que ele precisar de mim farei o possível pra atendê-lo”, confirmou a apresentadora.

Logo em seguida, Fontenelle afirma que por enquanto não houve a rescisão do seu contrato com a emissora e que segue disponível para realizar outros projetos pela empresa.

“Ainda não… Depende deles. Minha relação com a Jovem Pan é de muito carinho e longa data. Tutinha é imprevisível e eu também sou, tudo pode acontecer”, declarou Antônia.

Vale ressaltar que, na última terça-feira (15), a apresentadora realizou uma live, criticando o método de trabalho dos apresentadores Paulo Mathias e Felipeh Campos.

“Desde o primeiro dia que entrei no ‘Morning Show’, eu já sabia que não ia dar certo trabalhar com o Paulo Mathias e com o Felipeh Campos. Não é nada pessoal, é só profissional mesmo, até porque a gente se diverte juntos”, iniciou Antônia, que continuou: “Não gosto da forma como o Felipeh trabalha, nunca apresentaria um programa de fofoca na minha vida, não gosto! E o Paulo Mathias é aquela pessoa que não tem simpatia nenhuma, ele corta as pessoas.”

Para quem não sabe, na última segunda-feira (14), Fontenelle foi desmentida, ao vivo, por um de seus colegas de programa, enquanto a mesma, através de uma fake news sobre atual presidente Luís Inácio Lula da Silva, tentava defender o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, do escândalo envolvendo as joias sauditas, que foram vendidas de forma ilegal.

