Arrasado, Alok explica que pai não era organizador de festival que acontecia na Faixa de Gaza

O DJ contou que descobriu que seu pai estava em meio ao confronto através da internet e desmentiu que DJ Juarez Petrillo era o organizador do festival que foi alvo de ataques do grupo Hamas

Israel e Palestina se encontram em uma situação muito triste envolvendo ataques terroristas. E muitos brasileiros estão envolvidos no meio disso, um deles é Alok, que descobriu pela internet que seu pai estava no meio do confronto que já deixou mais de 1500 mortos. Em um vídeo ele conta detalhes sobre o estado do pai, que se abrigou em um bunker e desmentiu que ele estivesse por trás da organização de um evento que foi alvo dos ataques.

“Eu, infelizmente, tenho pouco convívio com meu pai. Ele é DJ, então está sempre viajando pelo mundo, e eu também. Ele não sabe onde eu tô e eu não sei onde ele está. Eu descobri que ele estava lá através da internet e eu até queria ter mais convívio com o meu pai. Meu pai tá bem, está seguro, ele conseguiu chegar em Tel Aviv ontem e está fazendo todos os esforços para voltar ao Brasil. Tudo o que eu quero agora é abraçar ele, acolher ele, mas, infelizmente, muitas pessoas não vão poder fazer isso. Muita tristeza”, disse.

“O meu pai estava no evento que aconteceu um grande massacre dos terroristas, que matou mais de 260 pessoas. Meu pai estava prestes a se apresentar quando começou a ter um bombardeio e o evento foi interrompido e a polícia começou a evacuar. Todo mundo saiu correndo. Meu pai saiu correndo, conseguiu entrar em um carro e sair de lá. O carro de trás foi baleado, meu pai conseguiu se abrigar em um bunker e ficou seguro lá”, completou.

Ele ainda finaliza: “Infelizmente, em meio a todo esse caos e essa angústia, está rolando uma fake news de que meu pai era o responsável e produtor do festival. O que não é verdade. […] Meu pai não é o organizador, não é o responsável, ele foi lá como contratado! Me ajudem a espalhar o que é verdade, por favor.”