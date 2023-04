Armando Babaioff alfineta TV Globo após ser rejeitado pela emissora: “Obrigado por ter dado ZERO ESPAÇO”

Mesmo sem o apoio da emissora, a ator afirma que o espetáculo continuará em cartaz na capital mineira.

Gente, infelizmente terei que concordar com ele, custava a emissora ter divulgado a peça? Após ter passado uma temporada de sucesso em Paris, com o espetáculo Tom na Fazenda, o ator Armando Babaioff, voltou ao Brasil para fazer uma turnê com a peça em nosso país.

Porém, o que tinha tudo para ser um grande sucesso está na verdade sendo uma dor de cabeça para Armando, já que ele está recebendo um certa rejeição da imprensa na hora de divulgar o espetáculo, o que lhe revolveu.

Através de seu perfil no Twitter, com muito deboche, o ator revela que procurou o jornal, que exibido no horário do almoço, da Globo, MGTV, para fazer a divulgação de seu espetáculo, mas foi rejeitado.

A peça em questão, conta a história de um rapaz que perde o seu companheiro de vida e que durante o funeral do amado descobre que sua sogra não sabia que seu filho era gay, o que faz com que o personagem de Babaioff entre em uma rede de mentiras que foi criada pelo irmão do falecido.