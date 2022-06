”Aqui é tudo ao mesmo tempo”, derrete Armando Babaioff em foto com namorado

Ator usou seu Instagram para fazer declaração ao namorado, Victor Novaes, que fez aniversário no dia dos namorados

Tiveram alguns casais que fiquei chocada de saber que estavam namorando, e como uma boa fofoqueira nunca dorme sem um kikiki passado a limpo, ontem fui pesquisar mais sobre o namorado do ator Armando Babaioff. Fiquei chocada por nem imaginar que o muso estivesse namorando, mas amei o casal, dois gatos. Aloca!

“Aqui é tudo ao mesmo tempo”, escreveu Babaioff na legenda do carrossel de fotos com o amado, que fez aniversário no mesmo dia em que comemorou o dia dos namorados.

Que casalzão mais lindooo! Dois musos. Gosto é disso do dia dos namorados, descobrir essa galera que namora e a gente nem fazia ideia (risos).