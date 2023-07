Arlindo Cruz volta para internação após briga da família sobre herança

O filho de Arlindo quer que a esposa do cantor, Babi Cruz, preste conta do dinheiro do pai

Fabíola Reipert contou que Arlindo Cruz voltou para o hospital após uma briga judicial dentro da família referente a sua herança. Acontece que um dos filhos do cantor quer que a mãe preste conta do dinheiro do pai. Vale ressaltar que Babi Cruz já tem um novo namorado, mas segue tomando conta do dinheiro do cantor. Ou seja, nesse angu tem caroço dos grandes. A briga judicial já corre solta há um bom tempo, e os filho tem o interesse em saber se a mãe está investindo na pizzaria do novo namorado de Babi.