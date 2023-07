Arlindo Cruz tem previsão de alta da UTI nesta quinta-feira (20)

O cantor tem o quadro de saúde estável e teve que voltar para a internação após uma briga familiar

Contei detalhes sobre o processo que corre na justiça com um dos filhos de Arlindo Cruz pedindo que Babi Cruz preste conta do que está sendo feito com o dinheiro do pai, não contei? Pois bem, o cantor deve deixar a UTI nesta quinta-feira (20), por causa de um tratamento de pneumonia.

De acordo com Fabíola Reipert, o cantor teria voltado a ser internado por causa da briga judicial entre o seu filho e Babi. De acordo com a esposa do cantor, que já tem outro namorado, ele deve deixar a unidade de terapia intensiva.

“O quadro clínico atualmente é estável”, informa boletim médico mais recente da Casa de Saúde São José.