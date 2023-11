Arlindinho e Flora Cruz são assaltados no Rio de Janeiro

A madrugada deste domingo (12), não foi nada feliz para os filhos de Arlindo Cruz, Arlindinho e Flora Cruz, os dois foram vítimas de um assalto no Rio de Janeiro e tiveram seus celulares roubados. Eles aproveitaram o ensejo para fazer um alerta nas redes sociais.

“Nesta madrugada o artista Arlindinho, a sua irmã Flora Cruz e o produtor Leonardo foram assaltados e levaram todos os celulares. Orientamos aos amigos e conhecidos a não fazerem nenhum tipo de depósito caso haja algum pedido. Pode ser golpe !”, dizia a nota assinada pela assessoria do artista e publicada no Instagram do cantor.

Antes do fato, os dois chegaram a postar uma foto juntos nas redes se declarando um ao outro.