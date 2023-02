Ariano Imperador surge abraçado com outra mulher e ex rebate: “Me mande o divórcio”

Não é de hoje que o possível casamento de Adriano Imperador dá o que falar nas redes sociais. As atualizações do caso são ótimas para as minhas fofoqueiras de plantão, afinal ele apareceu abraçado com uma mulher e a ex não deixou de dar o seu pitaco, pedindo o divórcio.

Tudo aconteceu nos stories, após Adriano aparecer ao lado de uma “nova mulher”. “Ai, que lindos! Desejo toda felicidade do mundo. Adriano, me manda o divórcio”, escreveu Micaela.

Na época que os dois pareciam ter terminado o relacionamento, ele veio até as redes sociais e disse que tudo não passava de uma briga de casal. Nada disso!