Ariadna opina sobre a formação de Suzane von Richthofen: “Ela tá seguindo a vida, estudando…”

Ex-BBB não deixou de relembrar o crime hediondo que tomou conta do país quando soube que Suzane estaria se formando na faculdade

Meu WhatsApp não parou um minuto, o grupo das fofoqueiras do Leblon não deixaram de comentar o fato de que Suzane von Richthofen está concluindo a faculdade e já apresentou um trabalho em um evento acadêmico de ciência e tecnologia com o tema: “os desafios da gestação tardia e a importância das tecnologias reprodutivas”. O que chamou a atenção foi o comentário de Ariadna na publicação que noticiava o fato.

“Um crime bárbaro. Chocou o país. Mas ela ta seguindo a vida, estudando… não temos pena de morte no país. Se ela cumprir a pena, e tá estudando, melhor do que sair da prisão e voltar pro mundo do crime não?”, escreveu a ex-BBB.

De acordo com o G1, Suzane estava credenciada para apresentar o trabalho e foi ao evento de ciências acompanhada por colegas do curso.