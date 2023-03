Ariadna, ex-BBB, está sendo processada por Ratinho: “A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco”

Influenciadora contou que o processo veio depois dela tentar defender Anitta dos comentários do apresentador do SBT

Sai da frente lá vem chumbo. Ratinho está processando Ariadna Arantes, ex-BBB, depois que a musa tentou defender Anitta dos comentários do apresentador do SBT. A musa usou suas redes sociais para soltar o verbo e confirmar a notícia do processo que está recebendo, ela ainda aponta uma possível transfobia.

“Pois é gente. Saiu hoje em alguns meios de comunicação. Sim, eu tô sendo processada pelo Ratinho. Por um comentário que fiz em um impulso que tive pra defender a Anitta de um comentário que ele fez ofendendo ela. Ano passado. A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco”, iniciou.