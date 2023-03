Ariadna Arantes fala sobre sua participação no BBB: “Sofro com os reflexos até hoje”

A ex-BBB acredita que poderia estar casada e com filhos caso não tivesse entrado no reality.

Ao que tudo indica, uma vez uma ex-BBB sempre uma ex-BBB. Em entrevista à “Contigo!”, a ex-BBB Ariadna Arantes revelou que mesmo após 12 anos da sua participação no reality a mesma ainda enxerga reflexos da sua participação no programa em sua vida pessoal.

Primeiramente, a maquiadora revelou acreditar que a sua saída precoce do confinamento teria se dado devido ao preconceito instaurado na população brasileira, já que a mesma foi a primeira mulher trans a participar do reality.

“Eu teria sido mais, calculista, mais maliciosa. Entrei sem malfades e fui a primeira eliminada. As pessoas acharam o máximo, mas não queria me ver lá”, garantiu a maquiadora.

Logo em seguida, a ex-BBB criou um cenário imaginário, supondo como estaria sua vida atualmente, caso a mesma não tivesse feito sua breve passagem pelo reality.

“Acho que se eu não tivesse entrado, talvez minha vida fosse diferente, menos exposição. Acredito que essa altura já estaria casada com algum homem e com filhos”, supôs.

Por fim, a maquiadora celebrou a participação da cantora Linn da Quebrada, na 22ª edição do reality, que foi a segunda trans a ingressar no no programa, ressaltando a diferença do tratamento do público em ambas as ocasiões e garante que ainda sofre com os reflexos de sua participação.

“Eu vim de uma época onde tudo era visto de uma maneira pejorativa. Eu sofri muito e sofro os reflexos até hoje”, finalizou Ariadna.