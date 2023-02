Arcrebiano, Gui Napolitano e Gabriel usam efeito de “cara quadrada” e pedem eliminação de Dr. Nicácio

Ex-BBB´s postaram foto em campanha para a eliminação de Nicácio usando um filtro sobre a aparência do brother

Os ex-BBB ‘s nem escondem quem querem ver eliminado do reality da Globo. Fred Nicácio é uma grande aposta e está entre um dos nomes mais comentados para sair do Big Brother. Arcrebiano, Gui Napolitano e Gabriel chegaram a postar stories com a hashtag ‘Fora Fred Nicácio’.

Os ex-BBB ‘s ainda usaram um filtro que transforma o rosto em algo parecido com Fred NIcácio, deformando o queixo e arqueando a sobrancelha, deixando o rosto mais largo.

Não sei o que vocês acham disso, mas o que eu vejo é que Fred é um dos queridos dentro do reality por estar causando muito entre os participantes.