Aracy Balabanian morre aos 83 anos

A atriz ficou conhecida pelos seus inúmeros trabalhos dentro da TV Globo e faleceu nesta manhã de segunda-feira (07)

Manhã triste para as minha fofoqueiras que amam uma novela, afinal a atriz Aracy Balabanian se despediu da vida na terra com 83 anos de idade. A artista faleceu após o diagnóstico de câncer no pulmão no fim do ano passado. Aracy estava internada na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, e não suportou o tratamento.

A notícia foi confirmada por amigos e familiares próximos da atriz.

A musa estreou na TV em 1965 em ‘Antígona’ numa versão teatral pioneira da TV Tupi. Sentiremos sua falta! Meus sentimentos a toda família.