Apresentadores da Globo debocham de Carla Zambelli, ao vivo

Os apresentadores estavam comentando sobre a operação de busca e apreensão da Polícia Federal contra a deputada.

Gentee, eu estou em choque com a ousadia dos apresentadores da GloboNews. Nesta quarta-feira (02), os apresentadores Daniela Lima, Camila Bomfim, Leilane Neubarth e Valdo Cruz, debocharam da deputada Carla Zambelli, ao vivo, que foi alvo de uma operação de busca e apreensão.

O deboche aconteceu enquanto os apresentadores comentavam sobre as declarações do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a respeito da operação da Polícia Federal contra a deputada, que é investigada pela invasão dos sistemas do Conselho Federal.

Qualquer operação da Polícia Federal determinada pelo Supremo Tribunal Federal deve seguir rigorosamente a Constituição e se fundamentar em indícios reais de irregularidades. Não concordamos com eventuais erros cometidos por parlamentares do partido, mas queremos que lhes sejam… — Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) August 2, 2023

Após comentarem sobre o caso, duas das apresentadoras associam a situação em que a deputada se encontra com a tragédia que aconteceu com o Titanic, insinuando que Zambelli está prestes a afundar, enquanto os outros dois apresentadores riam da comparação feita pela colega de trabalho.

“Sabe o que eu to ouvindo na minha cabeça? Aquele meme, tu tu tu tu tu tu do Titanic afundando, da flauta”, comentou uma, que foi complementada pela outra: “Eu tenho a impressão que a mãozinha ó, ó a mãozinha escorregando ó ó ó”.