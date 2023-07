Apresentadora de Montes Claros, Debora Ribeiro é traída por marido e amiga que vende semijóias

A apresentadora fez um exposed nas suas redes sociais e contou tudo com detalhes

Eu estou morrendo com esse exposed que a apresentadora e repórter de Montes Claros , Débora Ribeiro fez do ex-marido e da ex-amiga que vende semijoias. Nos stories de seu Instagram, ela contou como tudo o aconteceu e fez questão de não deixa barato o que os dois aprontaram.

Ela começa contando que sim, ela está separados do marido desde outubro do ano passado, por vontade do mesmo, e o motivo disso: ele estava apaixonado por outra. Só que vemos pela expressão facial de Debora que o buraco era muito mais embaixo do que pensávamos. A mulher em questão era nada mais nada menos que Claudia Alves, minha amiga de Debora e vendedora de semijóias de Montes Claros.

Ambos tentaram enganar a apresentadora por bastante tempo, mas ela sempre desconfiou e hoje ela confirmou que os dois estavam juntos. Ela tá vem revela que o divórcio não foi nada fácil para ela, já que ele queria separar o mais rápido possível para assumir a amante. Mais uma vez, ela confirmou a separação e disse que os dois estão juntos.

Debora ainda disse que Claudia era uma amiga muito próxima, que além de frequentar sua casa e ser recebida com bolo e Cage, ainda tinha a moça como sua grande confidente. E aí, conclui soltando o verbo pra cima dos dois.

Veja o vídeo com o relato completo aqui :