Apresentadora da Globo relata ataque cardíaco: “Quase morte”

Anne Marjorie, apresentadora do Bom Dia RN, contou detalhes do ataque cardíaco que sofreu e precisou ser hospitalizada

Anne Marjorie emocionou os seus seguidores ao contar detalhes sobre o ataque cardíaco que sofreu e precisou ser hospitalizada. A jornalista revelou que teve a sensação de que seu coração estava acelerado e ainda diz que foi uma experiência de quase morte.

“Um ataque cardíaco sintomático. Disse o médico ao telefone, avisando pra equipe do hospital sobre o que estava acontecendo comigo. Segunda, dia 3 de abril de 2023. Do outro lado, alguém avisou: – Não tem vaga na sala de reanimação Outra pessoa falou: – Leva ela para um leito. A partir desse momento, a clareza do quadro. Comecei a sentir tudo entendendo o processo. A dor intensa no braço esquerdo, a respiração cada vez mais curta, dor no peito, sentimento de morte, lábios latejando, tontura, vista escura, ânsia de vômito e sobre tudo isso…A paz! Existia paz dentro de mim, essa paz vinha acompanhada de dever cumprido. Lembrei daquela frase: “combati o bom combate,terminei a corrida, guardei a fé” e foi assim que vi meu companheiro me vendo “ir embora”. Eu queria ter condições de dizer pra ele: “Amor, ainda bem que você sabe o quanto é amado por mim e esse amor nunca vai morrer.””, disse ela.

A jornalista ainda completou dizendo que não é fácil ver alguém que se ama, partindo. “Escrevo emocionada, acho que meu coração aguenta né?! Bom, o que me manteve serena, em paz e pronta pra o que fosse, foi a certeza que fui a melhor Anne, para todas as pessoas que cruzaram minha vida. Eu não carregava dívida, carregava justiça, coragem e compaixão. E como é única a possibilidade de quase ir e pensar: Deus, obrigada por ter me colocado em lugares espinhosos e mesmo assim, ter conseguido viver o verbo amar, com todas as minhas imperfeições”, finalizou.