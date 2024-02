Apresentador e biólogo, Richard Rasmussen, detona Luisa Mell: “Não gosto dela, esse é meu direito”

Eita! Richard Rasmussen soltou o verbo e contou detalhes sobre o que pensa da carreira de Luisa Mell. O ex-apresentador contou que tem direito de não gostar do trabalho dela e da forma que ele trata as narrativas em suas redes sociais. Richard contou detalhes sobre o motivo de não gostar da influenciadora no Groselha Talk, com o Biólogo Henrique, no sábado (03).

“Não gosto da Luisa Mell, não preciso gostar dela, esse é meu direito não gostar dela, não gosto da forma que ela trabalha, eu não gosto dela”, disse em entrevista ao podcast Groselha Talk.

“Onde essa mulher vai, eu não vou se ela está lá, não vou consumir, não é verdade. A forma que ela trabalha eu não gosto dela, não gosto dessa coisa de exagerar, não é possível que tem que se comunicar chorando e falando, para de fazer isso”, finalizou.