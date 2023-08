Apresentador do SBT comete transfobia contra influenciadora

O jornalista, que afirma não ter “nada contra”, não poupou as palavras ao disseminar preconceito contra a mulher.

AFFF! É sério isso gente? Na última semana, a influenciadora digital Grazielly Rangel passou por um baita constrangimento, ao ser revistada por um homem durante um evento no Rio de Janeiro, simplesmente pela mesma ser uma mulher trans.

Revoltada com a situação, a influenciadora relatou em uma filmagem o ocorrido e afirmou que na mesma corporação havia uma mulher que, ao contrário do homem, estava lhe tratando com pronomes femininos.

Porém, não parou por aí. Infelizmente, Grazielly voltou a ser vítima de transfobia, porém, desta vez de um apresentador da TV Tambaú, afiliada do SBT em João Pessoa (PB), o jornalista Michel Andrade.

Com a repercussão do vídeo da influenciadora, o apresentador se achou no direito de comentar sobre o caso e acabou sendo ainda mais preconceituoso com a mulher.

“Meu amigo, você tem uma madeira. Então quem tem que revistar você é um homem! Ou tu queria uma mulher metendo a mão nos teus ovos? Pelo amor de Deus! Vamos parar de frescura”, iniciou Michel.

Em seguida, o funcionário da filial do SBT, afirmou não ter preconceito,mas continuou disseminando ódio contra a influenciadora transexual.

“Ele tem pênis, testículos. Você acha certo uma mulher meter a mão no pu dela? Pera aí, meu amigo! Eu não tenho nada contra, mas aí já é demais. Se não tivesse o pinto e provasse que não tinha, a mulher poderia revistar sem problemas nenhum. Mas com um pa* lá? Não dá né, amigo? É simples de entender”, finalizou o jornalista.