Apresentador da Band, Neto, detona Tite: “Filho de uma p…, desgraçados!”

Apresentador do programa ‘Os Donos da Bola’ perdeu a paciência com o técnico da Seleção no jogo do Brasil contra a Croácia

Nervos à flor da pele? Temos! Neto, apresentador do programa ‘Craques da Bola’, perdeu as estribeiras e jogou a culpa da derrota do Brasil nas costas de Tite. O apresentador chegou a xingar o técnico da Seleção Brasileira dizendo que ele deveria ter colocado Neymar para bater o pênalti que decidiu a seleção ou não do Brasil nas finais. “A culpa é do Tite! O Neymar deixou de bater o pênalti, o maior batedor de pênalti do mundo! Seu sem-vergonha! Você não merece estar aí! Você deveria deixar o Neymar bater o pênalti agora, porque se faz o gol ainda teria chance de o Alisson pegar e depois o Marquinhos fazer! Seu burro! Seu idiota!”, disse. E não parou por aí: “Acaba com o país! Um país sofredor! Um país em que as pessoas pagam R$ 300 por uma camisa! Você levou a sua família! Você não pensa no povo, nas pessoas que estão na rua? Você perdeu a Copa do Mundo mais fácil”.