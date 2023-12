Apresentador da Band detona a página de fofoca “Choquei”: “Pode ser considerado um criminoso”

O âncora do programa Bora Brasil faz um apelo para os internautas que ainda seguem a página de fofoca, administrada por Raphael Sousa.

Amores, após a trágica história envolvendo a morte da jovem Jéssica Vitória Caneto, a garota que havia sido taxada como um suposto affair do humorista Whindersson Nunes, o apresentador Igor Calian, da Band, utilizou o seu programa para detonar a página de fofoca Choquei e o seu administrador, o influenciador Raphael Sousa, por ter dado visibilidade a falsa notícia envolvendo Jéssica.

“A gente está falando de crime mesmo. Quando a gente fala de uma regulação das redes, é justamente para que, num caso extremo como esse, não fique nisso, ou seja, numa notinha mal feita. O Instagram já caiu, ainda bem!”, iniciou o âncora do programa ‘Bora Brasil’.

Continuando, Calian exigiu que a página e seu responsável sejam punidos, ironizando a capa do twitter da página, que afirma que alí é a principal fonte de notícias que uma pessoa pode ter.

“A capa deles no Twitter é a seguinte: Sua principal fonte de notícias e atualidades. Mas isso não é notícia, foi uma fofoca. Você que curte entretenimento, está tudo bem e isso faz parte do jogo. Mas, quando é feito com informação, até porque, isso que eles divulgaram, uma notícia com fake news, isso tem que ser punido. Caso contrário, isso vira terra sem lei, terra de ninguém. Você vai lá, propaga uma mentira, milhões de pessoas têm acesso e leva essa menina a cometer o que ela cometeu…”, indagou Igor.

Diante disso, o apresentador fez um apelo aos telespectadores, pedindo para que eles parem de seguir a página de fofoca e afirmando que o influenciador, que administra a página, é um criminoso, por ter publicado a tal “notícia”.

“Mas eu vou reforçar algo que eu já disse aqui: Você pode fazer a sua parte parando de seguir essa página. Ela já perdeu um milhão de seguidores, o Instagram já foi derrubado. Consuma conteúdos que você tem certeza da veracidade, de pessoas que fazem o básico do básico de uma apuração. Mas essa galera não faz… Agora, para mim, esse cara já pode ser considerado um criminoso. Mas quem vai bater o martelo e cravar isso é a Justiça, mas essa é a minha percepção. Então, você aí de casa, que tem filho pequeno e segue essa galera nas redes sociais, fica muito atento. Notícia é o que a gente faz, o que você está assistindo agora, não essa meia dúzia de Zé Ruela que pega qualquer coisa, posta na rede e mata uma menina”, concluiu o apresentador.