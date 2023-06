Após um bom tempo na reabilitação, Sérgio Hondjakoff, o Cabeção da Malhação, volta a atuar

A pouco mais de um mês o ator recebeu alta da clínica de reabilitação, onde ficou internado por quase um ano.

Minha gente, vocês lembram que há pouco mais de um mês contei para vocês que o ator Sérgio Hondjakoff, que interpretou o Cabeção da Malhação, felizmente teve alta, após passar mais de 10 meses internado em uma clínica de reabilitação? Pois bem, novamente venho trazer notícias boas a respeito do ator.

De acordo com a revista “Quem”, Sérgio está gravando o curta-metragem Se Não Houver Amanhã, onde ele interpreta um médico, chamado João, o responsável por realizar o tratamento de Leia, a protagonista do filme, que descobrirá um câncer em sua fase terminal.

“Fico muito feliz de estar contracenando com a Bárbara Monteiro e o Dino Boyer, que são atores que eu admiro muito, sempre gostei, sempre fui fã. O Dino é meu amigo há 10 anos, ele é o meu melhor amigo, e ele está sendo muito presente nessa fase da minha vida, que é um momento meio delicado em que eu sai de um tratamento”, iniciou o ator.

Logo em seguida, Sérgio garante que está há um bom tempo em utilizar drogas, mas confessa que está sendo um grande desafio se manter limpo.

“Estou há um ano limpo, então estou engatinhando emocionalmente. Tenho que ter muita paciência, resiliência e positividade para me manter sóbrio e para correr atrás dos meus objetivos. Mas fico feliz também de estar participando de um curta com essa temática e espero que ajude as pessoas a fazerem sempre exames preventivos para que possa ser detectado com antecipação uma doença tão maligna como essa, e ajude a salvar vidas de alguma forma, conscientizando”, confessou.

O ator ainda comenta que está voltando aos poucos para a sua vida profissional e revela que, apesar de seu terapeuta não aconselhar sua presença em shows e teatros, ele afirma que ambientes como esses estão lhe ajudando a se sentir melhor.

“Estou buscando algumas pequenas participações, voltando aos poucos, caminhando. Estou estudando possibilidades para o teatro, tem surgido alguns convites de Cinema com a Rayssa de Castro, além da música com o Dino Boyer onde faço participações nos shows dele. É uma maneira de estar em contato com o público em uma vibe bem positiva, alto astral, todo mundo animado, e é muito bom isso, gosto muito de estar nessa vibe, apesar de não ser sugerido pelo meu terapeuta, porque é um pouco arriscado estar nesses ambientes. Mas por outro lado é muito positivo ver as pessoas felizes e animadas, isso me faz bem também”, afirmou Sérgio.

Por fim, o ator revela que pretende se aventurar em outro nicho profissional, com o intuito de ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que ele passou.

“Estou buscando fazer uma imersão em breve em um instituto, e vou emitir meu certificado de terapeuta para, em breve, estar fazendo meus atendimentos como terapeuta de dependência química”, finalizou.