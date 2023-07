Após trair Shakira, Gerard Piqué resolve dar dicas de relacionamento e é escorraçado por internautas

Atualmente o ex-jogador namora a estudante Clara Chia, que é mais conhecida por ser sua amante, quando ele era casado com Shakira.

É hipocrisia que fala? Recentemente viralizou um vídeo do ex-jogador de futebol Gerard Piqué dando dicas de como ter um relacionamento amoroso, isso depois do mesmo ficar por diversos dias nos holofotes da mídia por ter traído a sua ex-esposa, a cantora Shakira, com a sua atual namorada, a estudante de Relações Públicas Clara Chia.

No vídeo que viralizou, que faz parte de uma transmissão da liga de futebol fundada pelo ex-jogador, a Kings League, Piqué afirma que para ele todos os dias é dia dos namorados e garante que devemos falar que amamos nossos parceiros todos os dias.

“Você tem que dizer ao seu parceiro que o ama todos os dias. Eu nem comemoro o Dia dos Namorados porque todo dia é Dia dos Namorados para mim”, afirmou Piqué.

❤🔥Gerard Piqué: "Hay que decir a tu pareja que la amas cada dia. San Valentin yo ni lo celebro, porque que es cada dia para mi San Valentin" ❤🔥 pic.twitter.com/Ler4cuYlIS — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) July 24, 2023

Porém, aos olhos do público essa declaração do ex-jogador foi uma baita hipocrisia, o que rendeu diversos comentários negativos na web. Confira alguns deles:

ah me poupe… nao ligamos pra infieis! pic.twitter.com/bMevNL0HK2 — lindomar junior (@lindomarjuniorg) July 27, 2023

mas isso aí pra esposa tb ou só pra amante? pic.twitter.com/EjE3Lci4tq
July 27, 2023

Tu deixa de ser hipocrita, tinha uma mulher incrível ao seu lado, e o que tu deu a ela? Infidelidade. pic.twitter.com/TuuwE6Kdp1 — Felix (@FelixmaiaFelix) July 27, 2023

ele mantém a chama viva tendo várias, quando apaga com uma, ele procura uma amante 🙏 pic.twitter.com/T3fkuKHNU0 — 🍒 emmie edwards vai ser MADRINHA (@whodat_emmz) July 27, 2023