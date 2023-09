Após ter seu projeto de doação de sangue barrado em MG, Ludmilla solta o verbo nas redes sociais

A cantora pretendia recompensar os doadores de sangue com ingressos para o show que acontecerá em BH no final do mês.

“Fico perplexa de ver”, essa foi a reação da minha diva master Ludmillla após ter seu projeto Numanice Tá no Sangue barrado pelo governo de Minas Gerais. A cantora pretendia presentear com ingressos para o show que fará em Belo Horizonte no final deste mês para todos que fizessem a doação, mas foi vetada pelo Hemominas.

Nesta sexta (15) através do seu Twiiter, a esposa de Brunna Gonçalves compartilhou a situação com seus seguidores em forma de desabafo. Ela recebeu o apoio da deputada federal Duda Salabert, que apresentou o Projeto de Lei Ludmilla –como forma de incentivar a doação de sangue em todo o país.

“Fico perplexa de ver como uma ação social como o Numanice Tá no Sangue é derrubada. Falta sangue nos hemocentros de todo o Brasil e, quando alguém faz algo para incentivar a doação, simplesmente freiam o movimento”, lamentou.



“O evento não ganha nada com isso, muito pelo contrário, investimos em tempo e em energia ao público. Sempre foi um sonho poder ajudar o próximo, fazer ações sociais e, agora que posso, me frustro com esse tipo de atitude”, continuou.



“O ideal seria que este tipo de coisa, não precisasse de incentivo, mas, infelizmente, o mundo não é esse conto de fadas. Podíamos discutir uma forma de criar mais jeitos de incentivar, assim como a Duda Salabert está se mobilizando. Acabei de saber que ela entrou com o Projeto de Lei Ludmilla em prol da causa. Minha equipe já está entrando em contato com ela para entender melhor sobre, para que a gente possa somar forças e seguirmos juntos, salvando vidas. Para finalizar, Numanice Tá no Sangue está confirmada em outras cidades, em parceria com os bancos de sangue dos respectivos locais, que em breve serão divulgadas”, completou.