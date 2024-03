Após ter atendimento negado por médica, grávida deu à luz no chão em hospital no RJ

Gente, que coisa mais absurda! Olha só o que aconteceu com a Queli Santos Adorno que teve atendimento recusado na maternidade Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias (RJ) mesmo estando em trabalho de parto. E por causa disso, a gestante acabou dando à luz um menino no chão da recepção do hospital.

Queli chegou na maternidade por volta das 22 horas da quinta-feira da semana passada (21).

Depois de ser examinada por uma médica, foi orientada a permanecer na unidade hospitalar porque seu trabalho de parto poderia evoluir de forma rápida. Essas informações foram ditas pela irmã da grávida, Carine Santos Adorno, à TV Globo.

Por volta das 4 horas da madrugada de sexta, ela foi mandada para casa depois de ser consultar com outra médica. A recomendação foi a de retornar à maternidade somente depois das 6h30. Mas a gestante permaneceu na recepção e às 6 horas entrou em trabalho de parto.

Como não tinha autorização para acessar a maternidade, ela se deitou no chão e o menino Azafe veio ao mundo no piso frio da maternidade.

Queli chorava copiosamente enquanto falava: “Doutora negligente, eu falei. Ela não acreditou em mim”. Quem realizou o parto foi a primeira médica que atendeu a gestante.

A prefeitura de Duque de Caxias disse em nota que demitiu a médica que mandou Queli para casa. De acordo com a informação consta na nota enviada ao UOL. O texto manifesta “repúdio” à conduta da profissional e reafirma o compromisso com atendimento humanizado dos pacientes.

Também foi determinada abertura de sindicância. A apuração vai abranger a médica demitida e as condutas de outros profissionais de saúde envolvidos no atendimento de Queli.

“A Secretaria de Saúde de Duque de Caxias ressaltou que mãe e filho passam bem. Os dois continuam internados e sob cuidados de uma equipe multidisciplinar.

A família ainda alegou que tentou registrar boletim de ocorrência e os agentes se negaram.

Procurada, a Polícia Civil negou a informação e justificou que consultou a 60ª DP e foi informada que a delegacia não foi procurada pelos familiares da gestante.

“A médica responsável pelo último atendimento à paciente gestante Queli Santos Adorno, que deu entrada na Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra em 22/03/2024, às 22h37, foi desligada do seu quadro de funcionários”, diz trecho da nota da Prefeitura.