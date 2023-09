Após ter alta de uma cirurgia de emergência, Andressa Urach agradece ao ex-marido por ajudá-la.

O advogado Thiago Lopes ajudou sua ex-mulher durante sua internação, já que ainda está no plano de saúde dele.

Andressa Urach deixou seus seguidores alarmados ao saberem que a modelo iria passar por uma cirurgia de emergência para retirada de cálculo renal neste sábado (16), e assim que recebeu alta do hospital, ela tranquilizou seus seguidores. Urach estava internada no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. Ela ainda agradeceu a ajuda de Thiago Lopes, seu ex-marido.

Através de vídeos publicados nas redes sociais, a loira aproveitou para conversar com seus fãs. “Já estou em casa. Está tudo bem. Passei por uma cirurgia para retirar cálculo renal, a pedra no rim. Não era a primeira vez que tinha internado por causa disso. Eu estava com muita dor”, contou ela. Quem revelou que a ex- Fazenda estava hospitalizada foi seu filho, Arthur Urach .

Ela disse que não costuma falar nada quando algo ruim acontece: “Eu sou uma pessoa muito reservada, nem gosto muito de ficar falando da minha vida, dando satisfação”.



A modelo aproveitou para elogiar a equipe médica do hospital: “Quero agradecer toda a equipe, desde o faxineiro ao diretor. Todos foram muito queridos, me recepcionaram bem. Atendimento maravilhoso de qualidade, humano”. Ela precisou ajuda ao ex-marido e pelo que parece, ela ainda é dependente dele no plano de saúde. “Não poderia de deixar de agradecer ao Thiago, meu ex-marido. Eu fui atendida pelo IP dele, porque ainda somos casados no papel”, contou.

Ele ainda chegou a alfinetar a ex-mulher nos Stories do Instagram. “Este é o momento que todos os amiguinhos de balada, que dizem que a amam pelo Instagram, somem. O único que sobra pra ajudar com o atendimento médico é o abusador aqui”, disparou ele.