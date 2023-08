Após surpresa de Sasha para Bruna Marquezine, as duas curtem show de Taylor Swift

As duas voaram até Los Angeles para curtir o show da loirinha do country pop de pertinho

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel pararam a web quando a filha de Xuxa resolveu fazer a surpresa de aparecer no hotel do Havaí onde a atriz estava hospedada para comemorar o seu aniversário ao lado da best. Acontece que não para por aí, porque as duas curtiram o show de Taylor Swift juntinhas.

Bruna e Sasha viajaram até Los Angeles para curtir o show da Taylor que está super comentado nas redes sociais, ‘The Eras Tour’.

As duas não deixaram de investir nas cadeiras para curtir o show com conforto e ver a cantora bem de perto. Bruna e Sasha chegaram a gravar um vídeo seguindo a trend viral dos fãs da cantora.