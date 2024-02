Após show no BBB 24, Xande de Pilares defende Beatriz

Genteeee, depois da repercução que rolou sobre o seu show no BBB 24 entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo (25/2), o cantor Xande de Pilares se deparou com inúmeras acusações nas redes sociais de ter ignorado a participante Beatriz Reis, líder da semana e sua maior fã no reality. Então, o cantor resolveu abrir o jogo e disparou a seguinte resposta em um vídeo publicado no Instagram: “A noite de ontem foi muito maravilhosa. Tive a oportunidade de conhecer os participantes da casa, palco maravilhoso… Só queria dar uma dica para vocês: não deem importância para comentários de redes sociais. É igual na época do jornal: a notícia de um dia embrulha o peixe do outro”.

O artista fez questão de explicar que havia uma regra a ser seguida durante sua apresentação no programa. “Tinha uma regra para ser seguida e foi seguida. Quando a Bia sair, vou dar um abraço nela, na maneira que eu acho que ela tem que receber”.

Ele ressaltou que todos os artistas que se apresentam no reality da TV Globo devem evitar contato com os participantes. “Tudo que você faz com um, você tem que fazer com todos. Então eu procurei ser o mais cauteloso possível para seguir a regra do programa. Regra é regra, e foi feita para ser seguida. Mas o mais importante é que estou muito feliz com a oportunidade que recebi de ter participado do ‘BBB 24’.”