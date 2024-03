Após ser expulsa do BBB24, Wanessa Camargo rompe o silêncio: ‘Quero pedir desculpas’

Minha gente, advinha quem deu o ar da graça nas redes sociais? Sim, meus amores, ela mesma. A cantora Wanessa Camargo finalmente quebrou o silêncio e veio a público, nesta terça-feira (5) depois de ter sido desclassificada do “BBB24” (TV Globo). Em seu perfil no Instagram, ela publicou um vídeo para falar sobre sua participação e suas primeiras impressões depois de deixar o reality, no último sábado (2).

“Oi, gente. Desculpa a demora para vir falar com vocês, mas os últimos dias têm sido muito difíceis para mim. Tô assimilando tudo ainda, o ‘Big Brother’ foi a experiência mais desafiadora da minha vida, e foi um choque sair da maneira que eu sai”, começou a cantora.

“Eu nunca imaginei que sairia dessa forma do programa. Quero hoje pedir desculpas, a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro, nunca foi minha intenção. Todos nós erramos e acertamos. O mais importante é entender que estamos num processo de aprendizado constante. Eu quero muito evoluir”, disse ela.

Wanessa foi expulsa do programa após análise da direção do programa sobre as imagens do momento em que ela agride Davi, seu maior rival no jogo.