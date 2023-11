Após ser detonada na web, Kéfera explica porque indicou comer pepino com gelatina em pó

A influencer causou muita polêmica nas redes após indicar comer pepino com gelatina em pó para saciar vontade de comer doces. Nesta quinta-feira (16), ela postou um vídeo se justificando.

Genteee, eu fiquei totalmente sem reação quando a Kéfera deu uma dica de como comer doce sem furar a dieta. Ela mostrou que mistura pepino com gelatina em pó sem açúcar, pois tem “zero caloria, é superdoce e enche a barriga”.

Ké amiga, eu tentei aqui e achei uó. Muito ruim mesmo. E essa dica “fitness” da youtuber rendeu muita polemica nas redes.

“Tá com vontade de doce? Tá fazendo estratégia, igual eu, para a compulsão alimentar não atacar, para você ir lidando com ela? Tem um plano alimentar a ser seguido? Não estamos falando de ficar maluca aqui em, estamos falando de ajudar a nossa cabeça”, diz ela em vídeo postado no Instagram.

Com a repercussão do caso, Kéfera rebateu todas as críticas dos internautas e explicou que realmente gosta de comer pepino com gelatina em pó. Ela, no entanto, deixou claro que sempre indicou a busca por profissionais da saúde.

“É uma parada que eu gosto de comer, fazer o que. Eu vim de uma semana falando sobre cuidado com compulsão alimentar, a importância de buscar ajuda profissional, aí vem a galera que não acompanha e pega um negócio pra causar”, apontou.

“Quem ficou engatilhado com a história do pepino com gelatina porque achou um incentivo… não sei nem como explica. Nunca passei dicas de dieta ou de treino aqui, eu mostro o que eu faço, e esses dias eu estava comendo um monte de chocolate”, completou.