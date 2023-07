Após ser condenado, Felipe Prior nega que tenha estuprado a mulher que o acusa: “Eu sou inocente”

O ex-BBB revela que não pode falar sobre as acusações que lhe condenou, pois o caso está sob segredo de justiça.

Amores, mais cedo contei para vocês que o influenciador e ex-BBB Felipe Prior foi condenado, no último sábado (08), a 6 anos de prisão, por estupro, porém, após a condenação vir a tona, em entrevista ao UOL, Prior negou que tenha estuprado a moça que o acusa.

“Eu não vou me vitimizar nunca, porque eu não preciso disso. Porém, sim, eu vou falar o que eu estou perdendo com tudo isso. Que talvez era para eu tá fazendo muito trabalho. Muito trabalho”, iniciou o ex-BBB.

Afirmando, com todas as letras, que é inocente, Prior se mostra extremamente chateado por estar perdendo a oportunidade de fechar contrato com grandes marcas devido às acusações que recebeu.

“Eu estou me capitalizando em pequenas marcas de bairro. Os meus números não são para trabalhar com marca de bairro […] hoje está acontecendo o processo. Que eu sou inocente. Eu não tenho problema nenhum para falar disso. Eu não posso entrar nesse assunto porque está em segredo de justiça”, continuou.

Logo em seguida, aprofundando mais a sua declaração no caso que o condenou, o ex-BBB afirma que não está nem conseguindo dormir direito porque quer falar sobre o assunto, mas não pode.

“Eu não consigo dormir. Por quê? Porque eu quero falar, entendeu? A pior coisa que tem é você ser acusado injustamente. Eu estou num quarto branco. Pensa que eu estou num quarto branco aqui. Pensa que eu estou com um tampão na boca. Eu não posso falar”, declarou o influenciador, que por fim, fez uma analogia comparando o processo judicial que ele está enfrentado com a sua experiência dentro do Big Brother Brasil.

“É como se eu tivesse preso. Isso é segregar. É você excluir. O Big Brother, lá dentro, te deixar no cantinho lá dentro da casa, isso aí é fichinha. Isso é convivência. Segregar é isso. É você falar… sem ter julgamento da pessoa. E excluir ela”, finalizou Prior.