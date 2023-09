Após ser citada como pivô na separação de Lucas e Sandy, Bruna Guerin sofre ataques na web

Bruna Guerin foi colocada no olho do furacão após ser apontada como o novo affair de Lucas Lima e motivo da separação do músico com a cantora

Bruna Guerin teve o seu Instagram atacado por fãs do ex-casal, Sandy e Lucas Lima. A atriz foi apontada como pivô da separação dos dois, que viviam uma relação de 24 anos de relacionamento. O término foi anunciado por meio das redes sociais do músico que ressaltou que tudo foi decidido sem brigas. Recentemente, Bruna protagonizou o musical “Once” ao lado de Lucas. No espetáculo, os dois viveram um casal. Vale ressaltar que em janeiro o musical volta para São Paulo e os fãs já interpretam que eles se encontrem. Será? “Poucas pessoas já mereceram tanto algo na história do mundo. Tu é fod4, parceira”, falou Lucas sobre a indicação de Bruna ao Prêmio Bibi Ferreira. Lucas também reagiu a um vídeo no qual Bruna aparece em uma cachoeira: “Ainda não sei calcular o dano que fez na nossa amizade tu não ter usado a trilha do Fantástico nesse vídeo. Lamentável.”. Vale ressaltar que ainda não se tem material bruto que comprove a aproximação dos dois.