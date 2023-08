Após ser chamada de “puta” por Jojo Todynho, Cariúcha aciona advogado

A treta entre as duas artistas tomou um outro rumo e promete que será resolvida na Justiça; Cariúcha explica os motivos de sua decisão.

É meus lindos, parece que a treta de Jojo Todynho e Cariúcha ganhou um novo capitulo. Depois de Jojo Todynho insultar Cariúcha, a dona do hit “Que tiro foi esse” foi logo se pronunciou e disse que iria resolver a situação na Justiça. Em um dos Stories no Instagram, Jojo respondeu os comentários que recebeu de Cariúcha em relação ao seu namorado, mas parece que a funkeira não gostou do que ouviu. A resposta da mesma veio daquele jeitinho “Jojo” de ser que conhecemos bem.

Em seus stories, a Cariúcha explicou os motivos de sua decisão: “Informo que devido aos ataques praticados pela artista Jojo Todynho contra a artista Cariúcha determinei que toda a assessoria jurídica analise os atos praticados e os possíveis crimes para que possamos tomar todas as meninas cabíveis”.

Ao repostar uma publicação de seu advogado, a moça informou quais falas de Jojo seriam averiguadas. “No dia de hoje Jojo se manifestou no Instagram dizendo que tinha respaldado de sua advogada pelas seguintes frases que iria falar”, afirmou.