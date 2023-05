Após ser acusada de ter atrapalhado as negociações do “Caso Eloá”, internautas revivem entrevista em que Sonia Abrão afirma que “Faria tudo de novo”

A apresentadora considera o caso como um dos momentos mais cruciais de sua carreira jornalística.

Amores, nesta quinta-feira (04) foi ao ar o primeiro episódio da segunda temporada do programa ‘Linha Direta’, que está sendo comandado pelo jornalista Pedro Bial. Como a algum tempo eu já havia noticiado para vocês, em sua estreia, o programa trouxe um tema muito marcante para nós, o “caso Eloá”. Para quem não lembra, o “caso Eloá” trata-se do sequestro da jovem Eloá Pimentel, que foi praticado pelo ex-namorado da garota, Lindemberg Alves.

E é claro que esse tema não poderia ser abordado sem que fosse citado a maior cobertura do caso, que na época foi feita pela jornalista Sonia Abrão, que além de cobrir cada detalhe do crime, chegou a trocar ligações, ao vivo, com o sequestrador, em seu programa, ‘A Tarde é Sua’, atitude essa que voltou a reservista como errônea por policiais e civis, após o caso ser revivido pela TV Globo.

Diante disso, os internautas reviveram também uma entrevista à revista “Quem”, em que a apresentadora comentou sobre o caso. Afirmando que esse foi um dos momento mais marcantes de sua carreira, Sonia afirma que apesar da tensão, faria tudo novamente.

“Sem dúvida foi o momento mais dramático da minha carreira! Fui a única pessoa com quem ela falou, ainda no cativeiro, três dias antes de ser morta. Fiquei muito tensa e emocionada.Faria tudo de novo”, declarou a apresentadora.

Por fim, dando uma boa alfinetada, Abrão garante que não vê problemas em se desculpar pelo caso, fazendo isso de coração e não como forma de evitar o cancelamento, como muitos fazem.

“Não tenho problema nenhum em me desculpar. Isto tanto na vida pessoal, quanto profissional. E faço de coração, nada a ver com o medo de ser cancelada, como acontece com muitos por aí”, garantiu Sonia.