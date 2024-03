Após saída de Yasmin Brunet, Leidy Elin chora e fala em desistir

A saída de Yasmin Brunet do reality da Globo, mexeu muito com Leidy Elin, que chegou a pensar em desistir do reality. A trancista entrou em total desespero após a saída da modelo e o fumo que levou de Tadeu Schmidt, reprovando a sua ação diante da mala de Davi.

Aos prantos ela disse: “Nunca vou fazer nada para me prejudicar. Eu quero ir embora”, falou a trancista. “Não quer. Você está falando da boca para fora”, disse Raquele. “Eu estou cansada disso aqui”, desabafou a trancista. “Respira, faz parte”, comentou Giovanna. “É bom seguir. Pede desculpa e segue”, disse Lucas Henrique.

Ainda depois do fim do programa ao vivo, Leidy Elin revelou no Quarto Gnomo que já havia sido avisada sobre ter jogado as coisas de Davi na piscina. A sister contou que a produção pediu para ela ter limites.