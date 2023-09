Após rumores de crise no casamento, Gabi Luthai e Michel Teló renovam votos de casamento

A esposa do sertanejo abriu seu coração contou detalhes sobre os momentos difíceis que o casal enfrentou diante dos boatos que rolaram soltos na mídia

Minhas fofoqueiras de Copacabana me ligaram um belo dia e disseram que o casamento de Gabi e Teló não ia nada bem. Depois dos rumores de uma crise no casamento, os dois apareceram felizes da vida para a renovação dos seus votos. Gabi Luthai não deixou de falar sobre as dificuldades que os dois enfrentaram e desabafou sobre a importância de se amar.

“É fato que temos enfrentado muitos desafios como casal, principalmente porque eu estou enfrentando vários como pessoa. Os últimos dias não têm sido fáceis e tudo bem, tô tentando lidar da melhor forma que posso. Também não me sinto 100% à vontade pra me abrir com milhares de pessoas, não tô me abrindo nem com as que estão por perto”, iniciou.

Gabi ainda diz que eles passaram por dificuldades, mas negou que o problema envolva traição. “É óbvio que casais têm desafios, nós mesmos já tivemos vários, bem difíceis por sinal. Entre nós costumam ser coisas pessoais interferindo na dinâmica a dois, raramente são problemas do casal, mas eles também existem (e não é traição). Casamento é um jogo de frescobol, em que ambos tem que se apoiar e não uma partida de tênis, que o objetivo é fazer o ponto. A gente sabe disso.”