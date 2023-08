Após revelar o seu interesse, Andressa Urach e Deolane Bezerra trocam interações nas redes sociais

As ex-participantes do reality show A Fazenda tem deixado os fãs esperançosos após as suas últimas interações

Amores, mais cedo contei para vocês que a musa número 1 do Privacy, Andressa Urach deixou claro que gostaria de criar conteúdos +18 com a advogada mais famosa do Brasil, a ex-Fazenda Deolane Bezerra. "Eu acho que ela não gosta de mulher. Mas eu pegaria ela com certeza, acho ela linda", afirmou Urach, ao ser questionada, em uma caixinha de perguntas no instagram, se ela pegaria a viúva do cantor de funk Mc Kevin. A afirmação da modelo repercutiu tanto na web que chegou aos ouvidos de Deolane, que através das suas redes sociais, reagiu a investida de Urach e brincou afirmando que não sabe como funciona uma relação sexual entre duas mulheres. "Passada. Sei nem mexer com prikito", reagiu a advogada. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Mazzafera (@hotelmazzafera) Porém, provando ser uma verdadeira brasileira, que não desiste nunca, a criadora de conteúdos +18, compartilhou em seus stories a reação da advogada e fez uma nova investida. "Eu ensino, não precisa saber", afirmou Urach, que continuou dizendo: "Eu faria ela muito feliz! Eu acho ela linda, acho ela uma gata, gostosa, e né? Vai que ela esteja decepcionada com os homens, eis-me aqui!" Vale ressaltar que, através dos stories de sua mãe, o filho da modelo, Arthur Urach, demonstrou todo o apoio às investidas da mãe, afirmando que adoraria ter Deolane como madrasta.