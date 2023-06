Após polêmicas, Rodrigo Godoy, ex de Preta, abre Only Fans por R$50

A cantora revelou detalhes sobre a traição do marido e disse que está precisando fazer tratamento com profissionais da saúde para superar a traição no meio do seu tratamento de câncer

Preta Gil é um arauto de força e esperança para todas as mulheres desse Brasil. Enquanto ela enfrenta o câncer de intestino, seu ex-marido abre uma conta no Only Fans para lucrar. O bafafá que corre solto é que a conta de Rodrigo não tem nada demais e que ele cobra R$50 para mostrar pouco do que promete. Afe!

Depois de sair com uma mão na frente e outra atrás do seu relacionamento com a cantora, o personal trainer anunciou sua chegada na produção de conteúdo adulto.

“Eu avisei que faria o Only 😉 Welcome [bem-vinda/bem-vindo]”, escreve ele já no começo. O personal segue cancelado por toda a web ao ser pego em uma viagem com a personal stylist da cantora, porém, o perfil de Godoy já conta com 87 assinantes.