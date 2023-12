Após polêmicas, Naiara Azevedo aparece para agradecer carinho dos fãs

A cantora agradeceu o carinho que recebeu dos seus fãs após fazer a denúncia do comportamento abusivo do seu ex-marido, Rafael Cabral

A nossa musa, Naiara Azevedo, apareceu na web para dar o ar da graça e agradecer o carinho de todos os fãs que estiveram ao seu lado no meio de tantas polêmicas sobre sua vida pessoal e profissional jogadas na mídia. Vale ressaltar que ela expôs o seu ex-marido, Rafael Cabral, pelo seu comportamento abusivo e agressivo.

Em conversa com seus seguidores nos stories de seu Instagram nesta terça-feira, 5, ela disse: “Oi gente, tudo bem? Estou passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi até agora. Obrigada aos amigos que mandaram mensagem no pessoal, no celular, no WhatsApp, alguns directs também. E muito obrigada a todos os meus fãs. Eu não tenho palavras para descrever todas as mensagens que li até agora. Me sinto muito amada, muito acolhida e muito grata a Deus e a vocês”, iniciou.

Vida que segue, porque o show tem que continuar, a vida em que seguir. Bola pra frente, vida nova! Quero frisar aqui que eu, Naiara, estou com meu coração em paz e livre, mais do que nunca, para ser feliz para fazer o que eu amo. E eu amo estar com vocês”, finalizou.