Após polêmica com Universal Music, Anitta assina com a Republic Records

Após atacar a Universal Music, acreditando que eles não a valorizavam como artista e não davam atenção ao seu trabalho como cantora, Anitta partiu para uma nova gravadora e declara estar em casa

Anitta in the house! Nossa girl from Rio fez a maior movimentação nas redes e com os fãs e conseguiu o que queria, terminar o seu contrato com a Universal Music. Depois de uma polêmica pra lá de intensa, a musa assina com a Republic Records, que também cuida da carreira de Taylor Swift, The Weeknd e Ariana Grande.

“Depois de conhecer a equipe na Republic Records, fiquei impressionada. Sua paixão, inovação, criatividade e visão são incríveis. Eu não apenas me senti tão conectada a eles como artista, mas também em um nível humano. Eu soube imediatamente, estava em casa”, celebrou Anitta.

A gravadora ainda falou sobre a felicidade em ter Anitta no time. “Todos nós admiramos a Anitta de longe por um longo tempo. O que ela está fazendo agora musicalmente é nada menos que alucinante, e mal podemos esperar para lançá-la”, disse Wendy Goldstein sobre Anitta e seu contrato com a gravadora.